外交官偷歡1年50次 女方行事曆成鐵證

2017-11-03

〔記者謝君臨／台北報導〕已婚前外交部紐約經濟文化辦事處行政組組長楊爵鴻，被控與大學女同學阿美（化名）偷情，1年間發生逾50次性關係，楊男否認犯行，還咬說阿美精神有問題，但認真投入這段感情的阿美不僅認罪，並拿出記載2人每次性行為後，註記在行事曆的飯店、房號等紀錄佐證；台北地檢署認定2人確實出軌，將他們起訴。

大學心上人 有緣無分各自嫁娶

民眾黃小姐去年向壹週刊爆料，週刊報導黃女的說法稱，楊男「騙了我的好友阿美背叛自己的婚姻，人財兩失卻又被始亂終棄」，並出示多張楊男與阿美的床照、兩人間親密對話紀錄，以及阿美向外交部及監察院陳情的信函。黃女稱：「我會幫阿美出面，是因為楊爵鴻用賤招拋棄阿美。」

多年後再相逢 乾柴烈火

黃女指控，楊男大學時鍾情阿美，雙方當時有緣無分，2013年楊男成為外交官，因緣際會下與阿美重逢，對阿美熱烈追求，當時已婚生子的阿美禁不住楊男攻勢，與楊交往。2年後楊提分手，謊稱他因蹺班約會被發現遭開除，目前在美國開UBER為生，阿美信以為真，直到後來在外交部官網發現楊男沒被拔官，才知遭騙。

外交官否認 指女方精神有問題

雙方配偶事後互控妨害家庭，檢察官調查認為，楊男有時會搭捷運與阿美幽會，比對2人進出捷運站的時間點一致，與阿美所述飯店位置也吻合，認定2人確實妨害家庭。

檢察官認定通姦 2人都被起訴

檢方調查，45歲楊爵鴻通過外交特考後擔任外交官，2015年7月派駐美國擔任僑務組副組長，後升任行政組組長，為簡任官10職等；楊男2008年結婚，與妻育有2子。