想讓她看見我的世界…攜亡妻照旅遊10年

2017-11-03

無盡的思念 逢節日仍送花

〔記者王捷／台南報導〕家住台東的60歲陳姓男子，40年前在台南與妻子戀愛結婚，陳妻10年前過世，陳男不捨亡妻，每逢節日總會買玫瑰紀念，旅遊也帶著亡妻照片同遊，「希望太太能看見自己的世界」，陳男上月底到台南訪友，因病被送往醫院，醒來第一件事就是詢問醫護人員，「我太太的照片在哪？」堅貞的愛情讓眾人動容。

病倒醒來 直問：我太太呢？

陳男兒子說，父親40年前在烏山頭當兵，行軍到水庫附近巧遇母親，當時母親因情傷欲輕生，父親以「下次約吃飯、當朋友」為由，讓母親卸下心防，之後兩人還約在台南的百貨公司吃飯，因為這段奇遇讓父母戀愛、結婚，10多年前陳妻臥病，陳男心愛妻子，還到關子嶺某寺廟短期出家，盼為妻子延壽，但妻子仍在2007年過世。

陳男兒子說，母親過世後父親有點走不出來，還因頸椎問題導致失眠，身心狀況不佳，拜託父親學電腦、用臉書轉移注意力，當時父親把感想打成一篇「回憶錄」，狀況才好轉，父親至今仍深愛母親，出門旅遊必定帶著母親的照片。

今年10月底，陳男到台南拜訪親戚，11月1日飯店致電陳子稱陳男在房內留下一份「遺書」，陳子趕到台南發現是父親的「回憶錄」，連母親的照片也留在飯店，立即報警協尋。

南市警五分局北門派出所受理報案，警方四下尋找均徒勞無功，警務佐鄭嘉德想起陳男曾有身心疾病就醫紀錄，改向各醫院查問，發現陳男因情緒不穩，言行失控被安置在醫院。

陳男事後表示，自己記憶很模糊，當時在飯店整理回憶錄跟妻子照片時，就覺得精神很奇怪，醒來後就發現已經躺在醫院了；陳子說，目前父親已經康復，感謝警方用心，在8小時內火速找到人。