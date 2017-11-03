《華南王子 新光公主婚變》裝GPS監控妻 法官認證無罪

2017-11-03

〔記者張文川／台北報導〕華南金控第三代長子、華南銀行副董事長林知延，被新光金控第三代長公主的妻子吳欣盈指控唆使法律顧問劉宗欣與2名徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器監控她的行蹤，涉嫌妨害秘密及違反個資法；台北地院審理3年半，昨判林知延等4人無罪，可上訴。

林知延等4人無罪

審理期間，吳欣盈曾淚灑法庭，表示看到當時被跟蹤的影片「感覺很毛、心很冷、毛骨悚然，很噁心、難過」，她嫁入林家後被當小偷在防。

吳淚灑法庭︰被跟蹤很毛

不過合議庭認定，遭安裝GPS的汽車與司機屬大永公司，不是吳女私人專車，每日行程須回報，與在私人車輛安裝GPS竊錄非公開活動的情形不同。此外，吳欣盈被偷裝GPS之前已懷疑被跟蹤，2013年9月4日曾至電訊器材公司詢問如何反蒐證；徵信社同月8日安裝GPS，10日吳欣盈發現GPS，12日拆除，但4日到12日這8天內，她仍搭乘這輛車，顯見放棄對隱私的期待。

3大理由判定無罪

至於徵信社跟拍吳女的照片，包括在飯店走廊走動、在電訊器材公司透明玻璃門窗內活動、計程車內肩部以上的動作等3部分，都是一般人得以見聞處所，不符「非公開活動」要件。

林知延的律師許惠峰表示，林知延仍希望雙方好好溝通協調，努力維持婚姻平和。47歲的林知延是板橋林家第八代傳人，為華南金控副董事長林明成長子，現職華南銀行副董事長，2011年迎娶新光金董事長吳東進長女吳欣盈，豪門結親家，世紀婚禮轟動一時。

未料豪門婚事不到3年就傳婚變，2013年9月吳欣盈懷疑遭人跟蹤，請新光特勤保全人員檢查，發現座車後保險桿內側被安裝GPS定位器，報警指控丈夫，台北地檢署將林等4人起訴。

林知延2014年1月訴請離婚，北院今年5月判林敗訴，林已上訴；吳欣盈另控劉宗欣民事侵害隱私權，求償6000萬元，北院審理中。