警官違規暴走飆小警 網民酸「好大的官威」

2017-11-03

騎車上人行道被攔罰

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警中和分局交通組2線1星巡官陳俊良上月30日晚間下班後，騎機車至中和中山路三段某診所看病時，貪圖方便將機車騎上人行道，遭國光派出所王姓員警攔罰，陳竟當場耍官威，報出官銜嗆：「你竟敢這樣查我！」還當場打電話要求正、副所長到場，王反問：「我依規定開單錯了嗎？」兩人在大街上起口角，遭路過民眾拍下PO上爆料公社，網友撻伐：「好大的官威呀！」

陳員恐遭懲處調職

中和警分局昨表示，陳員今年7月初任中和分局巡官，當天交通違規已開出600元罰單，言行失當部分則依規定召開考績會處以申誡至小過不等處分，並評估是否調離現職。

斥警︰你敢這樣查我

民眾拍下的影片顯示，身著便服的陳巡官被攔查時不服取締，大聲朝制服員警嗆說：「我叫你們副座打給你，我是交通組陳巡官啦！你敢這樣查我」，接著稱：「我出來督交通崗還要帶證件嗎？」王員質疑：「你又沒表明身分」，陳隨即打電話要國光所長及副所長到場。

國光所長到場溝通

國光派出所所長陳義興不久後到場，陳當面向所長抱怨：「第一次執勤有人對我這麼凶」，但在所長查證下，陳才承認自己「下班了」、「沒有勤務查交通崗」。因眾警發現一旁有民眾錄影，所長示意陳員降低音量，走到遠處溝通。

爆料民眾指出，陳疑不甘心被員警攔下開單，稍後跑到派出所等王員，待王員出勤結束返所，在派出所內揶揄王員；記者昨向派出所查問，所內員警低調避談此事，也有員警私下替王員抱不平。記者昨嘗試採訪陳員與王員，2人均不受訪。

網友︰警察為難警察 丟臉

影片上傳爆料公社後，引發網友一陣撻伐，「警察為難警察，真的很丟臉啊！」也有網友引用周星馳電影「威龍闖天關」台詞諷陳：「老婆，那是什麼人呀？官啊！」