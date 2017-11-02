松菸傳槍響 富邦建設留下「警告」彈痕

2017-11-02

蒙面男假裝送便當

〔記者姚岳宏、廖千瑩、徐義平／台北報導〕昨近午時分，一名身著黑衣黑褲、戴鴨舌帽及口罩的年輕男子，偽裝成送便當人員，進入位於台北市松菸文創園區的富邦建設總部辦公室，他一路搭電梯直上7樓，出電梯後先問了聲「陳主任在不在」，聽聞總機人員回答不在，隨即朝天花板開1槍，再走安全梯下樓，跳上接應車輛離去。警方目前朝工地利益糾紛方向偵辦，循現場遺留的彈殼、指紋與車號等線索追緝中。

朝天花板開1槍閃人

遭指名的陳姓工地主任表示，他不認識此人，平日也沒跟人結怨，但半個月前曾有人來辦公室找他，當時他不在，對方留下電話後離去，後來對方在電話中表示想跟他談一些工程問題，他說明「一切依照公司規定」後即結束通話，雙方沒再聯絡，不知是否與此事有關。

據了解，陳姓主任目前負責台北市中山區一件數千坪的大型建案，是否因擺不平龐大工地利益而遭人開槍警告，是警方追查重點。

疑工地利益招禍端

據指出，在松菸文創園區辦公大樓內進出閘門都需識別卡，當天黑衣男約於11點51分時提著便當現身，尾隨一名在櫃檯換證的女性進入電梯，1樓保全以為他是送便當的人或大樓裡公司的員工，因此未特別留意。黑衣男搭電梯到7樓總機區域後，劈頭就問「陳主任在不在」，聽聞不在，即朝天花板開槍，接著跑下樓梯、走出側門，再跳上路邊接應的深色轎車離去，全程僅6分鐘。

台北文創表示，一切交由警方處理；富邦建設表示，實際狀況還需進一步瞭解。

副總統陳建仁昨正好訂於下午2點出席同棟大樓及隔壁松菸一號倉庫舉辦的「青世代創創論壇：高峰對話」，經國安局特勤中心人員多方評估，認已無危險性，仍依原訂計畫進行。