眼盲憨女遭長期性侵 正義女醫為她發聲

2017-11-02

網友打氣：仁心仁術

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地區一家照護機構10月17日發現一名40餘歲、重度智能障礙的女住民下體異常出血，將她送醫，診察出痔瘡導致出血，婦產科女醫師張宜雯意外發現該名女住民處女膜破裂、陰道鬆弛，懷疑有遭長期性侵的可能，主動通報檢警，並在臉書貼出給檢察官的報告，為她發聲。這份報告被轉貼到多個臉書社團，許多網友為她加油打氣，肯定她是名仁心仁術的好醫師。

醫痔瘡 發現有內情

記者昨天聯繫張宜雯，她透過院方回應全案偵查中，不便受訪。但在個人臉書貼文︰「一己之力非常微薄，也因為大家的關注，現在應該都在順利進行中！」還說，文章既已刊登出來，她也是心安理得毫無心虛，沒有受到任何壓力或脅迫，但請各位原諒她隱藏原文及後續的不回覆。

主動通報檢警偵辦

新竹縣社會處和警察局婦幼隊表示，10月19日新竹市家庭暴力暨性侵害防治中心接獲此案通報後，為避免當事人遭受二度傷害，立刻啟動「減述程序」，經社工評估後，當天隨即通報新竹地檢署，由檢察官偵查中，個案則已保護安置。

照護機構表示，這名患有重度智能障礙的女住民，自小視力缺損，幼時被送到其他照護機構，10多年前轉介到該院，每月由父親帶回家1、2次。

10月17日，院方發現她下體有不正常出血，因過去未曾出現此情形，為確保安全，護送她就醫，經醫師檢查，確認是因痔瘡導致出血，但同時研判她曾有性行為，懷疑可能長期遭受性侵。

張宜雯前天在個人臉書貼出一張給檢察官的報告，內容指出，內診發現該名女子處女膜已破裂，且幾乎完全無剩餘的處女膜組織，陰道也鬆弛，對內診完全無反抗及懼怕之意，懷疑她有長期的性行為。

憨女已受保護安置

張宜雯在報告中表示，身為一個婦產科醫生且有良知的人，雖然知道當次就診出血與婦產科無關（張宜雯稍晚用臉書回覆，出血是因痔瘡引起沒有錯），但她合理懷疑患者先前有被強制性交的可能，且現在仍然持續暴露於風險之中，才會請醫院及照護機構社工予以性侵通報。

張宜雯語重心長地說，或許患者不甚了解，眼睛也看不到，但不代表她就該承受這些傷害，也不代表她就應該喪失基本的人權！

該醫院認為，女醫師很有正義感，此案已由檢警調查，進入司法程序。