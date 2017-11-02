性侵外勞 丟臉丟到國外 惡雇主賠50萬判8年

2017-11-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓雇主去年多次性侵猥褻印尼女看護工迪妮（化名），迪妮用手機拍攝過程，透過同鄉傳回印尼，被當地媒體大幅報導，下了「台灣雇主強姦印尼女人」斗大標題，引發印尼民眾激憤，把台灣人的臉丟到國外；台中地院依強制性交、強制猥褻罪判處謝男9年6月徒刑，上訴後謝表示已賠償50萬元、兩造和解，台中高分院雖因全案和解給予減刑，但認為謝男犯行嚴重，仍將他判刑8年，可上訴。

判決書指出，迪妮受僱照顧謝姓雇主（59歲）的父親，但到職不久，就被嗜酒的謝男猥褻與性侵，迪妮偷偷用手機拍下過程傳給同鄉求救，並向仲介的翻譯哭訴「我要殺了那個酒鬼」，翻譯勸她不要做傻事，支持她報警。

「SUARABMI」等印尼媒體去年9月報導這則新聞，影片也被公布在YouTube，引發印尼人民群情激憤。影片畫面顯示，上半身赤裸的謝男強摸摟抱迪妮，她用哭聲說「老闆，不要」、「我說不要，放手」等。

謝男得知事情曝光，逃逸1天2夜被捕，現仍羈押中，迪妮被安置後一度輕生，案發後返國。全案上訴二審後，謝男拿出他賠償迪妮50萬元新台幣的和解書，建請減刑，獲台中高分院酌減，改判8年徒刑。羈押中的謝男顯得老邁，聆判後不發一語，僅點頭表示聽到判決。