付年租打79折…假房東詐13名大學生

2017-11-02

到案拗失業缺錢才使詐

〔記者陳恩惠／台北報導〕小心台北出現專騙學生的假房東！黃姓女子在網路張貼套房出租訊息，標榜「先付1年租金，房租每月從7000元降到5500元」，被害人預付租金後，黃女不是手機關機失聯，就是以房間死過人等話術拒絕交出鑰匙，至少已有13名文化、銘傳大學學生受騙；警方傳喚黃女到案，她辯稱是失業缺錢才行詐，訊後被依詐欺罪函送法辦。

函辦未收押 租屋族當心

一名文化大學學生今年8月率先於「Dcard」網站撰發「士林某騙子惡二房東」一文，踢爆黃女惡行，引起回響，許多人表示遭她詐騙，另有人指黃女的租屋廣告已從士林轉移到北捷中山站附近，以及她雖遭送辦，但並未被押，呼籲租屋者當心。

警方調查，黃女先在台北市士林區文林路、中正路一帶租屋，4月起再上網轉租，她聲稱只要預繳1年租金，每月房租可從7000元降到5500元，前2個月還免水電費。

離譜 還騙有人自殺搪塞

警方說，7月間有6名銘傳大學生一次繳納一整年租金，過了1個月仍拿不到租處鑰匙，黃女不斷用「看到房客自殺，嚇到在醫院休養」、「車禍住院」或「家人過世」等理由搪塞，甚至拒接電話，被害學生憤而報案。

警方追查，黃女原先租屋時，得知一旁的房客要退租，還連絡這名房客的房東，說明自己在一旁租屋，可代為保管退租房客的鑰匙，卻趁房東尚未取回鑰匙空檔，冒充房東上網張貼轉租訊息，與看屋者簽約取款後，就以「有人死在裡面」等理由拒絕交付鑰匙，至少7名文大學生受害。

據悉，黃女遭多名學生提告，因金融帳戶被列警示無法提領，才出面溝通，並趕在檢察官開偵查庭前，與6名銘傳學生和解，返還45萬多元給其中5名學生，盼獲緩起訴。