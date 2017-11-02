中國未提供個資 詐團認罪 台灣只能辦未遂

2017-11-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市警局刑警大隊昨會同刑事局等單位，前天在彰化縣福興鄉破獲詐騙集團機房，逮捕13名嫌犯，該集團主要行騙中國人，雖然犯嫌坦承詐騙，但桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文表示，由於兩岸司法互助降至冰點，類似案件可能只能依「詐欺未遂」罪嫌起訴，檢方也很無奈。

王以文表示，兩岸雖簽有「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但目前雙方司法互動降至冰點，各地檢警查獲的詐騙集團，雖會請求對岸提供被害人資料，但提供機率幾乎是「零」，多數只能以詐欺未遂罪嫌起訴，法院已有判例，檢方也只能務實面對。