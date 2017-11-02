聰明用錯地方／詐騙防干擾 自製棉被屋隔音

2017-11-02

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙集團將詐騙機房設在彰化一處透天民宅，鎖定中國人行騙，警方前天逮捕13名嫌犯，由於詐騙成員行騙時，為免互相干擾，常會躲在紙箱內打電話，不過這次警方在現場首見10座「棉被屋」，原來成員推出升級版，特以棉被覆蓋簡易衣櫥，增加隔音效果。

警攻堅 詐團跳樓逃竄3傷

彰化縣刑警大隊偵四隊接獲線報，福興鄉一處4樓透天厝有可疑年輕人出入，出入以廂型車直接開入車庫，並立即拉下鐵捲門，形跡詭異，派員勘查埋伏，有疑似經營詐騙機房情形，前天向彰化地方法院聲請搜索票。

霹靂小組、保安隊等數十名員警，從鄰棟房屋陽台，攀爬鋁梯到詐騙集團2樓陽台，破窗衝入屋內，當場逮獲5名成員，主嫌黃利誠等8名成員見狀，逃竄到屋頂逃逸，被警方團團包圍，束手就擒，13人全數落網，有3人逃竄時摔傷腿部。

警方驚訝的是，機房內有10座以棉被覆蓋在簡易衣櫥的「棉被屋」，屋內還放置桌、椅，成員供稱是為避免撥打詐騙電話時，成員聲音彼此干擾而「穿幫」。

去年台中警方查獲詐騙機房，主嫌在詐騙機房財位擺設金雞母，並製作寫著「百萬電話亭」的紙箱，紙箱內黏貼隔音泡棉，讓成員通話行騙時，將頭伸入紙箱內阻隔音源，警方不禁虧稱，設備是升級了，但用來為非作歹，太不可取了。

警方調查，該集團在福興鄉租屋設詐騙機房1個多月，專鎖定中國民眾，以積欠手機話費、證件遭人盜用、洗錢等話術詐騙，並架設偽造中國最高人民檢察院網站，提供被害人案件編號，由被害人自行上網查詢涉嫌刑事案件，以取信對方。

專詐中國人 還配合休假

警方起出電腦、監視器、手機、教戰守則及2萬8000元贓款等。 警方說，該集團曾於上月中國10月長假時，集體到墾丁度假，等中國民眾返回「工作崗位」繼續行騙。