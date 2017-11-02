火燒「豬籠城寨」 10穴居戶險死

2017-11-02

住戶多是低收 受困82歲翁獲救

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一處地下室的28戶民宅，專供低收入戶租住，且曾因環境欠佳，被封為台版「豬籠城寨」，該處民宅昨早10時30分許發生火警，濃煙不斷從地下室冒出，因約有10多人長期居住，情況一度危急，所幸15名居民及時逃出，消防人員到場，把受困的82歲老翁救出，送醫後無大礙。

一名60多歲老翁指出，他目擊起火瞬間，直指起火點是一處電線插座。有消防員私下表示，當地未裝設住家用火警警報器，又以易延燒的木板隔間，加上地下室連通易造成煙霧蔓延，如住戶的神明桌、電鍋等電器發生電線走火，恐逃生不易，所幸是白天起火且即時發現。

北市消防局表示，第三大隊近日將會針對該地做災後訪視，並呼籲民眾勿堆放太多雜物，保持逃生動線通暢，務必加裝火警警報器。

曾是市場 隔28戶出租

內湖區新明路380巷、佔地約300坪的台版「豬籠城寨」，多年前曾是傳統市場，因位處地下室，難以聚集人潮，長期生意欠佳下遭停業改建，後被隔成28戶、每戶10坪的小雅房出租，每月房租約3000到4000元，吸引許多獨居老人、低收入戶等弱勢族群居住，目前約10多戶長期有人居住。

曾有媒體報導，此處無窗、無採光，全靠抽風機換氣，居住環境異常險惡，加上地下室潮濕，不僅終年散發異味，靠近水溝的木板隔間中更爬滿蟑螂，如今在台北市政府社會局與民間行善團體改建下，已有所改善。