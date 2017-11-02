《近年最大宗》7億1粒眠冒日製 藏鐵櫃闖關破功

2017-11-02

〔記者吳昇儒、呂伊萱／綜合報導〕經營二手車買賣的高男，夥同打零工的吳男，以辦公室鐵櫃掩護，將黑市價7億元的300多萬顆一粒眠，夾藏在貨櫃闖關運往馬來西亞，所幸昨被基隆關查緝員揪出；調查局幹員發現，該批一粒眠全是台灣生產，上頭卻標註日本製，企圖拉高售價。這是近年來，調查局破獲最大宗一粒眠案。

關務署基隆關日前發現，37歲高男連續兩次出口貨櫃，貨櫃中卻都只放一包25公斤的塑膠粒，明顯不敷成本，因此特別留心高的貨品，高男今年7月13日又報關運送一批辦公室OA設備及鐵櫃到馬來西亞，關務人員決定開櫃檢驗，結果在辦公室用品後方，找到60箱、總重達828公斤的一粒眠，數量高達300多萬顆，估計黑市價值約7億元。

高男及他的同夥吳男，兩人見貨櫃遲遲未到馬來西亞，推測已東窗事發，打算分別逃往菲律賓、澳門避風頭，被調查局幹員早一步在桃園機場逮捕；兩人偵訊時否認運毒，直到調查官彙整運毒貨車的監視畫面等事證，兩人才鬆口坦承犯案，均被檢察官聲押獲准。

檢調查出，高男平日在雙北經營二手車買賣，吳男則以打零工為生，兩人近期因經濟困難，鋌而走險運毒；該批一粒眠在中南部的地下藥廠製作，上面還以英文註記是日本製造，企圖藉此抬價。

調查局航業處基隆站副主任林聖智指出，一粒眠原是用來治療焦慮、失眠的醫療管制藥品，需由合法藥廠製作，且有醫師處方才能取得施用，後來被不法份子拿來抵毒癮，被我國列為三級毒品。

此外，4名台灣人9月間以送遞國際郵件方式走私2.6公斤毒品，被日本警方逮捕。外交部昨表示，已派員向當事人說明日本司法程序，依當事人意願協助通知親屬。