集體收賄包庇電玩 6官警最高判18年6月

2017-11-01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警仁武分局6名現職、退休官警，被控自101年至104年間涉嫌每月收賄包庇賭博電玩，還爆出退休所長與警員2人「黑吃黑」暗槓賄款，案子進入二審，高雄高分院昨宣判，退休巡佐王宏文重判18年6月，退休警員莊文平14年2月，現任偵查佐呂俊寬判13年、許和勝8年，分別被褫奪公權3至7年不等。

前所長黑吃黑

另涉嫌暗槓賄款的前所長蔡勝榮與退休警員蔡瑞勝，被依詐欺罪各判刑10月與1年3月。

判決書指出，李姓、楊姓、謝姓等業者共同經營賭博性電玩或寄放機台再拆帳，透過警界白手套與官警串通，利用管道行賄當時在職的多名官警。

電玩業者於民國95至105年間與時任仁武分局的警員莊文平（已退休）、偵查佐呂俊寬、九曲堂派出所警員許和勝等人認識，為了在仁武經營賭博電玩，曾約在釣蝦場、超商或火鍋店附近大樓交付賄款，涉嫌按時收受仁武、鳥松、大樹等地15家賭博電玩業者賄款，估算約10萬5千元至115萬不等賄款。

檢調追出林園分局退休巡佐王宏文，任內自101年8月至去年10月間，涉嫌收受大寮、林園等地6家賭博電玩業者行賄，共查緝39次，查出王曾收賄160萬元，此外，彌陀區電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所警員，曾透過當時所長蔡勝榮（已退休）當白手套，不料，蔡勝榮收錢後暗槓，未轉給查緝的警員。

檢調也查出鳳山電玩業者企圖行賄鳳山分局埤頂派出所警員，找到將退休警員蔡瑞勝擔任白手套，蔡也使詐，暗槓賄款詐騙業者35萬元，此部分昨被認定有罪判決。

被告莊文平一審原判16年8月，二審改判14年2月；另蔡勝榮、蔡瑞勝也因部分證據不足，二審撤銷部分罪責，改判較輕，其餘3人則維持原判。