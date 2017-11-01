衛星導航變迷航 女開車卡山溝

2017-11-01

〔記者許國楨／台中報導〕又是衛星導航出包？住北部王姓女子日前獨自開車到台中大坑步道登山，因對路況不熟使用導航指引，未料卻因太依賴導航駛入山溝受困，她情急下步行1公里多到明顯地標求救，讓警方得以緊急救援脫困，虛驚一場。

家住新竹市的51歲王女，因慕名台中大坑地區的頭嵙山風景優美，當天隻身開車前來時，依導航指示順利進入中正露營區抵達4號步道爬山後，卻在返途時，因太依賴衛星導航，被導進了偏僻山林，車輛不慎跌落山溝卡住，動彈不得，加上天色漸漸變暗，她很緊張急打110求援。

只是路況不熟的王女也因迷路不知身處何處，台中市警第五分局東山派出所所長李仁成及警員廖煥文等人獲報上山馳援時，電話中請王女觀察周遭是否有明顯標的物，王女隨即根據露營區內指標走了1公里多到露營區入口管理室回報，警方立即趕抵載送王女到車子受困處。

最後警方在路寬僅2、3公尺的產業道路上利用巡邏車綁繩索拖受困車，並協助搬、推車，將卡在山溝的車輛拖出，此時天色也完全暗了，王女見可以安全回家不用受困山中，開心地雙手高舉大喊「得救了！」

不慎受困 可找地標求援

所長李仁成說，民眾行駛不熟悉山區可先行利用網路搜尋主要道路及山區概況，或詢問當地居民比較保險，如不慎受困也不要慌張，可以搜尋附近明顯地標或景物，打110電話報案。