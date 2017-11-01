從小立志從警 任職7天車禍亡

2017-11-01

〔記者李容萍／桃園報導〕警專34期畢業的20歲警員洪羽頡，10月23日才剛分發到桃園市警局楊梅分局埔頂派出所服務，休假2天後，前晚從新北市騎機車返所途中，在楊梅區高上路一段、高榮國小前的彎道，與同方向行駛的曳引半拖車發生擦撞後倒地、滑入車底遭後輪輾壓，經送醫於昨晨傷重不治，令家屬和同僚痛心不捨。

洪羽頡有2兄姊、排行老么，家庭小康；洪母10月20日還在臉書PO文：「此生最大的成就，把這3個小屁孩，養大成人！」豈料僅短短幾天，最會撒嬌的小兒子就此天人永隔，讓她無法置信、悲痛不已。

洪母哽咽說，羽頡從小的志向就是想當警察，讀高中時就全力準備報考警專，前幾天還對她說：「我已經長大了，已經是警察了，已經可以自力更生，不要為我煩惱。」還說等他賺錢後，會買有電梯的房子給她住，就不用再爬那麼高。

洪羽頡才剛從警7天就發生意外，警方調查，洪員前晚10點左右騎機車沿楊梅區高上路一段往新屋方向行駛，與同方向由魏姓男子（47歲）駕駛的曳引半拖車發生擦撞後倒地，整個人滑入曳引車後輪下方遭到輾壓，經緊急送醫急救仍宣告不治。

全案由楊梅交通分隊警員處理，事故現場留有洪員被壓壞的安全帽、地上還有長長的拖痕和一灘血，令人不忍，案經分局鑑識組採證，雙方駕駛人酒測值均為0，肇事原因還待調查釐清；楊梅警分局表示，將爭取因公最優撫卹，依規定報請銓敘部核定。