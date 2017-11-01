以竹聯、白狼之名 嗆課審委員給你死

2017-11-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕40歲男子黎世偉今年6月因政治理念與對慰安婦的見解不同，在臉書上以「惹毛白狼」、「你已與全省竹聯為敵」、「給你死」，恐嚇擔任教育部課綱審議委員的靜宜大學學生林致宇，並要林致宇「回學校好好唸書，別攪局」，中市清水警分局查到是黎世偉所為，理由是「看不慣」；台中地檢署昨天依恐嚇罪起訴，並且強調黎男恐嚇之言，「實屬危害自由民主」，加上他又有前科，5年內再犯，聲請法院加重量刑。

依恐嚇罪起訴男嫌

林致宇提出「如何證明慰安婦全部都是被迫的？」以及過去歌頌唐宋古文八大家的文章是「造神」，傳遞可能是封建、保守、古板的思想等質疑，引發政治立場不同的黎男不滿，今年8月26日夜間11時25分，透過網路傳送恐嚇文字給林致宇，內容為「想紅啊，你已惹毛白狼，你跟你家人走在路上，都要當心啊！你一人死就算了，你家人是無辜的！好心勸你，回學校好好唸書，別攪局～，你小心點！你已與全省竹聯（幫）為敵」。

9分鐘後，他又撥打電話給林致宇，恐嚇：「整個竹聯（幫）都在找你，我跟你講，（要）打你啦，（我）要給你死，我知道你住哪裡，我就是要給你死」。

林致宇翌日清晨向警方報案，並發文聲明「這不只是一樁治安事件，更是一起動機不單純的政治事件，更葬送了民主價值」，他強調，威脅他或家人安全的言行，絕對不寬貸，會透過法律途徑解決，清水警分局很快查出是黎世偉所為，黎男宣稱動機是「看不慣」，不滿林致宇對慰安婦等議題的看法，但他辯稱無恐嚇之意，雙方只是互罵。

台中地檢署認為，黎男已觸犯刑法305條的恐嚇罪，請法院審酌黎男恐嚇目的，是針對不同言論的人進行討伐，使他人不再說出與黎男不同的言論，「實屬危害自由民主、言論自由」，聲請法院量處比較重的刑罰，以維持得來不易的自由民主憲政秩序，另外，黎男又有前科，5年內再犯有期徒刑以上之罪，請法院加重其刑。