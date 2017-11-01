公車司機昏厥 撞騎樓火燒車

2017-11-01

〔記者曾健銘、葉冠妤／新北報導〕三重客運41歲何姓司機，昨日清晨5點從新北市泰山調度站駕駛617號公車欲前往內湖，不料才剛行駛20分鐘，就疑因身體不適而昏厥，導致公車失控撞上新莊中央路、文藝路口旁的大樓騎樓，因車輛猛烈撞擊樑柱後起火燃燒，何男被救出時已有吸入性嗆傷，左腿也骨折，全身更多處受有2至3度灼傷，現仍昏迷，於醫院搶救中。

趴在座位踩油門空轉 漏油引火勢

新北市消防局昨清晨5點多接獲民眾報案，指新莊中央路一處大樓騎樓內有公車自撞引發火燒車，大批消防人員趕往射水灌救，並破壞車門讓濃煙竄出，這時才發現何男趴倒在駕駛座旁。板橋亞東醫院檢查後，發現何男頭部9%受到3度灼傷、手臂12%受到2度灼傷，左腿骨折且疑似有吸入性嗆傷，但仍有呼吸心跳，目前昏迷指數3，仍在加護病房觀察。

有呼吸心跳 嗆傷骨折仍未甦醒

警方調查，何男雖無相關病史，但家屬透露，今年4月初何男曾在下班騎車返家途中發生嚴重車禍，腦部受創而緊急開刀治療，一直休養到9月中才開始上班，究竟是腦部舊傷引發事故，還是清晨低溫引發身體不適，仍待後續釐清。

警方事後調閱監視器畫面，發現何男在該路口停等紅燈時就疑已昏厥，綠燈亮起後公車往前緩慢滑行，隨即駛上人行道，滑行約40公尺後撞上大樓樑柱。警方推斷，何男昏迷後腳仍踩著油門，輪胎空轉引發高溫，再碰上漏油才釀成火勢，但詳細起火原因仍待釐清。

三重客運表示，何男經檢測並未酒駕，他任職6年來表現正常，除曾因車禍開刀外並無其他病史，駕駛的車輛也是去年出廠的新車，都有依規定保養維護；家屬也說，何男因清晨5點就要上班，前晚9點就上床就寢，應無疲勞駕駛。