國中生偷香油錢 父兄交廟方踹胸教訓

2017-11-01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蔡姓國中生常偷錢買檳榔、菸酒，是學校頭疼人物，近兩週內又兩度光顧某宮廟行竊，父兄無力管教下，昨天凌晨竟讓4名年輕宮廟成員教訓蔡生，4人先持棍棒脅迫蔡生下跪向神明懺悔，其中一人更猛踹蔡生胸口，讓外界質疑宮廟動私刑；蔡父表示自己完全知情，是因無計可施才要廟方以宗教力量調教兒子，很抱歉造成廟方困擾。

4人持棒 逼少年下跪

據了解，14歲蔡生現就讀板橋某國中二年級，他遭宮廟份子毆打的畫面昨天流出後，雙方雖都沒報案，但警方主動追出事發處是板橋區中山路的玄聖宮，事後緝捕施暴的4嫌並約談蔡生到案。

蔡父陪兒子到警局時才道出，其實是蔡生不乖，屢到宮裡偷香油錢，他與長子無法管教，昨天凌晨才請長子將蔡生帶到宮裡，請廟方代為管教。

父稱難管教 問警不然怎處理

蔡父說，蔡生上月中才到宮裡偷錢，好不容易求得廟方原諒，10月29日下午竟又前往偷走虎爺神像腳下的500元零錢，全拿去買檳榔、喝酒、抽菸。

警︰孩子不乖也不能施暴

對廟方人員腳踹兒子，蔡父說不會計較，並反問警員：「不然你要怎麼處理？他不是只犯一件！」

蔡父透露，蔡生精神狀況不穩定，升上國中以來已犯下快20起竊案，他並無奈表示，明明兒子回家時想吃什麼，家裡就給他什麼，他還是在學校偷同學的錢，日前甚至企圖尾隨同學回家行竊，過去也曾偷拆民宅熱水器變賣，如果引爆民宅，他賺再多錢也賠不完。

猛踹蔡生胸口的24歲林嫌說，當時他要蔡生道歉，蔡生卻回「下次不敢了」，讓他聽了不爽大罵「還敢有下次」，並因此順勢踹了蔡生一腳；其他眾嫌都稱是因為蔡生偷廟裡的香油錢，為替神明教訓小偷才動手，而且當時蔡生的哥哥也在場。

替神明教訓 宮廟人員送辦

警方訊後將林嫌等4人依傷害、妨害自由罪嫌函送法辦，另依竊盜罪嫌將蔡生函送少年法庭審理；警方強調，即使蔡生涉及偷竊，家長也不應使用暴力管教，應報警由警方、矯正單位介入輔導。