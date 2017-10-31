假拘票詐婦 第一天當車手就栽

2017-10-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊員警巡邏時，見一名年輕人在超商內影印「假拘票」，員警跟蹤又見他向何姓婦人取款68萬元，立即湧上將他逮捕，他情急下想撕毀「假拘票」證物未遂，江姓詐欺車手宣稱，從基隆搭乘高鐵到台中市取款，奔馳100多公里，第一天當車手就被捕「很無辜」，不過，檢察官與法官都不相信他的「無辜」之說，仍將他收押。

撕毀「假拘票」證物未遂

市刑大偵四隊調查，被捕的江姓車手雖僅21歲，卻有觸犯組織犯罪防制條例與妨害自由前科，懷疑他是幫派小弟，他自稱透過朋友介紹加入車手集團，集團上手透過電話指揮他取錢，但尚未洽商酬勞就被捕。

調查顯示，63歲何姓婦人本月19日接獲詐騙電話，假檢察官向何婦誆稱身分被冒用，欠繳高額電話費，還涉入詐欺與洗錢刑案，必須把存款領出來「自清」，交給檢察官「監管」，否則會被拘提入獄，何婦不知受騙，嚇得直奔銀行領出68萬元現金。

領出68萬 當場被捕

同一時間，江嫌接獲詐欺集團上手電話指揮，從基隆搭高鐵到台中市，他先在超商內列印詐欺集團傳給他的「假拘票」，想用來恐嚇何婦，沒想到被員警撞見，一路尾隨跟蹤他，見他從何婦手中取得現金68萬元，立即將他壓制逮捕，他急著要把「假拘票」撕毀，被警方迅速搶下。