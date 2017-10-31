女董貸款淪詐騙人頭戶 逆轉無罪

2017-10-31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市簡姓工廠女董在報紙上看到專辦貸款廣告，被騙取郵局帳戶與提款卡，成詐騙集團人頭戶，今年5月被橋頭地院簡易庭判處拘役50日，經上訴後合議庭採信她主觀之目的與認知唯有借款一途，未預見對方取得帳戶作為詐欺之途，改判無罪。

一審判拘後上訴

檢方指出，高職畢業的簡女，前年底將她的郵局存簿、提款卡及提款密碼，以宅急便寄到台北市某處，被詐騙集團成員做為詐騙工具。去年1月間，高雄市陳姓女子將近12萬元匯入簡女的帳戶，始知受騙；簡女稱，是看報紙廣告欲申辦貸款，打所刊登的電話號碼，對方要她寄帳戶過去，做為「撥款及扣手續費帳戶」，因帳戶裡只剩100多元，所以敢跟對方講密碼。

簡易庭法官指出，詐騙集團利用人頭戶詐財逃避查緝，案件屢見不鮮，一般人向金融機構申辦貸款，縱有撥款帳戶之必要，亦僅須存摺封面影本或告知金融機構名稱、戶名及帳號，供貸款金融機構查核即可，無須提供提款卡與提款卡密碼。又說，簡女年近50歲，且自營工廠，自陳有貸款經驗，已是具相當社會歷練之成年人，竟輕易聽從有背常情，依幫助犯詐欺取財罪，判處簡女拘役50日，得易科罰金，簡女不服提出上訴。

二審採信她主觀認知

橋院二審合議庭調閱簡女所有申貸的通聯紀錄，查證均確有其事，簡女並說，自稱「富邦銀行」人員打電話給她後，她曾撥打104查證確認是「富邦銀行」的電話，因而完全相信行員所提出的要求。又查，全國類似判決起訴案例發現，至少6件均被自稱「富邦銀行」人員騙走銀行帳戶，落入詐騙集團手中行騙，被告均被判無罪或宣告不起訴。

合議庭因而採信被告交付提款卡與密碼，主觀上之目的與認知只是為了借款，雖遭作為詐欺之用亦不違背其本意。此外，無其他證據足資認定被告係基於幫助詐欺之犯意，亦無從中得利，因而將原判決撤銷，改判無罪。

警方表示，詐騙手法不斷推陳出新，歹徒打電話所顯示的來電號碼，很容易被變造設定，曾發現假冒行庫電話、法院電話，甚至是警方的防詐專線都曾被假冒，民眾得多管道查證才保險。