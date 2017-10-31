邱太三：組織犯罪防制條例修法草案 最快下月送立院

2017-10-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國疑似資助特定團體在台犯罪，卻因該團體未必以牟利為目的，而難以適用刑責更重的「組織犯罪防制條例」。法務部長邱太三昨表示，法務部已擬制好要如何修法，最快11月就能將草案送進立法院。

現行「組織犯罪防制條例」對「犯罪組織」之定義，已於年初修法鬆綁。主因現行黑幫均已合法化、公司化，詐騙集團的樣態也完全迥異於黑幫。故於今年初修法，刪除犯罪組織須有「內部管理結構」等字樣，改為只要實施「強暴、脅迫、詐術、恐嚇等手段」或3人以上「犯下最重本刑逾5年」徒刑罪名，且組成具有持續性及牟利性的有結構性組織，就算是犯罪組織。

民進黨立委蔡易餘在立院司法及法制委員會指出，法務部在年初提出的草案，原本是「持續性、牟利性」，只是在立院被改為「持續性及牟利性」。

他說，例如中華統一促進黨的收入可能來自中國，搭不上牟利；很多犯罪組織也能將資金切割得非常清楚，使其行為與牟利沒有直接因果關係，因此除了應改回「持續性或牟利性」，牟利性也要增列間接受益這個條件。

民進黨立委賴瑞隆則詢問，法務部版草案何時能出爐？邱太三坦言，當初修法就是考量暴力犯罪以外，還有非經暴力手段牟利的詐騙集團；但在立院審查時，將牟利性列為要件，造成實務上的適用會有落差，因為有些暴力犯罪的目的未必是牟利。所以法務部會調整回「持續性或牟利性」。