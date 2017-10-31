80歲土豪翁 強壓猥褻落單少女

2017-10-31

〔記者黃良傑／高雄報導〕擁有大批房產、身價逾數千萬的楊姓老翁，涉嫌對戲水落單、17歲身障少女小華（化名）猥褻，壓著她用下體磨蹭長達69秒，事後小華因精神創傷，無法一覺到天亮，還會用泥沙塞下體，法官判楊翁4年6個月徒刑，還要賠償少女40萬元、少女的母親25萬元精神慰撫金。

據了解，近80歲楊翁名下有房屋6筆、土地8筆、田地3筆，今年1月間他在高雄中山大學，見小華落單，倒在坑洞裡，涉嫌以身體壓住她，用下體前後磨蹭小華臀部，猥褻時間超過1分鐘。

下體磨蹭女臀部長達69秒

小華的母親表示，當時正準備女兒的泳衣，一不留神，女兒不知去向，有名男子跑來告訴她有人在欺負妳女兒，立即往該處空地跑去，並高喊女兒名字。女兒匆忙從空地跑出，表情帶著恐懼，約2秒後，楊翁也拉腰褲走出，她當時覺得不對勁，因無證據，只好帶女兒返家，她追問女兒「剛剛那個阿伯有摸妳嗎？」女兒答「有」，並低頭用手指比下體。

不捨女兒受辱，小華的母親報警，指控色老伯猥褻、性侵，警方調閱監視器，發現楊翁2度環抱少女，少女有抵抗並發生拉扯，楊翁辯稱少女跌入坑洞，為了拉她也踩進坑洞裡，身體才會壓在她身上，但不久就昏倒，否認犯行。

法官勘驗影像，認為楊翁強行將小華壓倒在地，用下體持續磨蹭小華臀部達69秒，小華阻擋楊翁環抱，不斷閃躲企圖逃離，直到楊翁將小華壓制在地，小華身體蜷曲面向牆壁。

楊翁反咬是母女為跟他要錢設計，並推稱事發前遭人下藥，堅稱未脫褲，也沒有脫掉對方衣服，事後任由少女離去，並未拉扯她，加上年事已高，不可能以此滿足性慾。

判4年6個月徒刑

高雄地院法官不採信，判楊翁4年6個月，少女事後無法好好睡覺，還會用泥沙塞下體，讓母親十分自責，擔憂女兒受創等負面情緒，致精神極大痛苦，法官裁定楊翁需賠償兩人。