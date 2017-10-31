屁孩偷錢烤坐墊 暗夜燒掉5機車

2017-10-31

〔記者余衡／新北報導〕好奇玩火險釀巨災！13歲游姓少年及14歲施姓少女，前天到新北市土城一處公寓1樓樓梯間，一時好奇，用打火機燻烤機車坐墊，不料導致機車起火，並波及5輛機車，大火差點往樓上住戶延燒，幸警、消及時灌救，阻止悲劇發生，兩人放火後在街頭遊蕩，還行竊機車置物箱物品，警方當天下午逮獲兩人。

由於兩少已涉嫌竊盜及公共危險罪，全案訊後依涉犯少年事件處理法函送少年法庭審理，超過20萬元的車損，由雙方家長代為賠償。

財損超過20萬元 雙方家長代賠

新北市土城區延和路巷內一處公寓1樓，前天凌晨3點多竄出火舌，由於該處停放多輛機車，在汽油助燃下火勢猛烈，還一度傳出多聲爆炸聲響，警、消到場灌救，在一片火海中，及時阻止火勢往樓上住戶延燒，大火波及5輛機車、其中3輛全毀，財損超過20萬元。

警方在現場並未聞到汽油味，也沒發現可疑容器，懷疑是機件故障導致起火，但經派員查訪，有民眾證稱，火災發生前曾聽見青少年嬉鬧聲，調閱監視器發現一對少年及少女，曾現身現場。

當天上午，轄區派出所接獲報案，機車置物箱財物遭竊，警方追查發現，有一對少年及少女，凌晨時分在街頭遊蕩尋找作案目標，兩人徒手破壞機車置物箱鎖頭，偷走香菸及零錢，兩案事發時間及涉案對象特徵相近，警方調出監視器比對，發現涉嫌兩案少年少女穿著一模一樣，鎖定是同批犯嫌所為。

警逮人痛斥 險重演騎樓大火慘劇

當天下午警方帶回游少及施女，兩人坦承一時好奇，才會隨手用打火機燻烤機車坐墊，原以為火苗一下子就會熄滅，點燃後就逕自離去，到附近行竊機車置物箱物品，不曉得會引發大火，警方痛斥兩人一時貪玩，差點重演去年三重騎樓大火6死慘劇。