閨密與夫上床 F罩杯醒目賴不掉

2017-10-31

〔記者楊國文／台北報導〕郭姓工程師被妻子閨密林女的好身材吸引，與林女開房間溫存，並將性愛影片存電腦珍藏，郭妻發現怒告兩人通姦，各求償100萬元；郭、林辯稱不是男、女主角，但林女至少F罩杯的豐滿上圍，實在太過醒目，賴也賴不掉，兩人仍各被判刑3月定讞，高等法院昨再就民事部分，判兩人各須賠償郭妻15萬元確定。

拍性愛影片存電腦 被妻發現

判決指出，郭男在外常參與社團活動，郭妻婚後也與該社團幹部林女結識，與林女成為談心好友，不料2014年5月間，郭妻因工作需要打開丈夫的電腦，發現有個未具名的影片檔，她打開檔案，竟是丈夫與林女的性愛影片，憤而提告兩人通姦，並各求償100萬元。

郭妻指出，雖然錄製現場燈光昏暗，僅能勉強看清男、女主角側臉及男主角右側背影，片中也沒有可供辨識身分的對話，但她一眼就能看出是丈夫和林女；兩人小孩的乾媽也證稱，林女突出的上圍可能有F罩杯以上，實在太好認了，無論體態、五官、神韻或髮型，都看得出影中人就是林女。

刑事部分，高院今年4月依通姦、相姦等罪，各判郭男、林女3月徒刑，可易科罰金9萬元定讞；民事部分審理時，郭、林強調只是談得來的社團朋友，不可能發生性關係，但高院認定林女明知郭男已婚仍與之發生姦情，判兩人各得賠償精神慰撫金15萬元。