飆北宜壓車耍帥 犁田撞警車

2017-10-31

女巡官嚇壞喊「救命」

〔記者徐聖倫／新北報導〕24歲彭男前天與兩名友人各自騎重機，到北宜公路跑山，彭男的重機在離追焦聖地「財茂彎」800公尺處，壓車耍帥卻失控摔車，一路滑行至對向車道，撞上新北市警局劉姓女巡官駕駛的警車，警車前保險桿掉落，引擎蓋板金嚴重凹陷，事發突然，劉員尖叫「救命呀！」彭男摔落到警車左前輪旁，左手、尾椎受到重傷，幸未危及性命。

彭男左手、尾椎受重傷

新店警分局防治組劉姓女巡官前天下午4時許，獨自開警車至坪林分駐所準備督勤，行經北宜公路32.2公里處，1輛往台北方向的重機突然壓車失控摔車，一路滑行至對向車道撞上劉員的警車。

事發突然，劉員大喊「救命呀！」並向119求援，彭男的機車撞警車後，座椅整個與車體分離，彭男倒在警車左前輪旁，左手有嚴重挫傷，傷口極深，尾椎也開放性骨折，員警趕抵對雙方酒測，均未飲酒。

彭男臉書都是追焦照

警方調查，彭男騎的是125c.c.普通重型機車，車身疑經過改裝，當天他與2名友人相約到北宜跑山，他的臉書貼滿北宜跑山的追焦照。

彭男疑在競速中

警方表示，根據警車的行車紀錄器，彭男當時車速不慢，他從前車左後側順勢往右下壓車，似乎想加速超車，結果壓車角度過大失控撞車，不排除與其他車輛競速的可能。警方說，彭已做完手術，仍無法開口說話，將待他復原至一定程度再製作筆錄。

劉員心有餘悸說，自己被嚇得大喊「救命」，強調北宜公路並非競速、表演場所，希望大家能遵守交通規則。警方說，警車挨撞後前保險桿掉落，引擎蓋板金嚴重凹陷，彭男恐得為車損全額買單。

今年已6人命喪北宜

據了解，事發的北宜公路32.2公里處已進入連續彎道，再往前就是追焦聖地「財茂彎」，不少機車玩家在此大秀過彎技巧，常發生嚴重事故。警方呼籲，今年已有6人在北宜喪生，用路人應遵照40公里速限，確保行車安全。