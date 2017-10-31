逼毒犯交槍 4警判刑 法官斥像擄人勒贖

2017-10-31

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市龜山警分局徐姓小隊長，與郭姓、莊姓和葉姓偵查佐等4名刑警，為逼章姓毒犯繳交槍枝，竟扣留他的孫姓友人當人質，員警雖因此「順利查獲」2把改造槍與子彈，卻被新竹地檢署偵辦另起槍砲案時，意外發現非法扣人取槍主動偵辦；桃園地院法官認為如此行為與「擄人勒贖」何異？昨依妨害自由罪，將4警分別判4月及3月徒刑、不可易科罰金。

扣毒犯朋友當人質

判決指出，2011年8月3日，徐姓小隊長與郭姓、莊姓和葉姓偵查佐（徐、郭與莊均已調職）接獲線報，前往桃園市八德區章男住處查緝槍彈，在門口遇到前往找他的孫男，警方進入章男住處未發現槍彈，要求他自己交槍，否則就要驗尿。

章男擔心吸毒被逮，又不願讓警方知道槍枝藏匿地點，要求員警讓他單獨去取槍，員警怕他落跑，於是扣留孫男，講好「找到槍回來就放人」，隨後以拉住腰帶、夾坐左右兩側方式，將孫男留置在偵防車內1個多小時，等章男拿槍返回才放走孫男。

新竹地檢署4年前偵辦另起槍砲案，意外發現這段刑警扣人取槍情節，因而主動追查。全案移由桃園地院審理時，徐姓小隊長等4人均矢口否認限制孫男行動，稱說在章男住處並未見到孫，且章男外出取槍時，他們都在巷口等待；辯護人也稱，此案可能是章、孫2人挾怨報復。

法官調查認為，事實上章、孫2人事後並未就此提出告訴或檢舉，還認為「警察這樣辦案很正常」。

孫男作證指稱，當時他被2名刑警夾坐在偵防車後座，只要想起身，就會被拉住腰帶坐下，因他有毒品前科，不敢反抗；孫男也通過測謊，章男也指證歷歷說，他取槍返回時，孫還被控制在偵防車上。

法官以此認定，徐男等4人身為執法人員，卻假借職務機會，利用章男擔心遭查辦毒品犯罪的心態，因而剝奪孫男自由，如此行為與「擄人勒贖」何異？更嚴重損害警察形象，且犯後矢口否認犯行，因此依妨害自由論罪，判徐3月徒刑，另3人4月徒刑。

警方將協助同仁上訴

龜山警分局表示尊重司法判決，但會協助同仁上訴，並加強要求同仁偵辦各類案件時，應遵守程序正義，避免觸法。