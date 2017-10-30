騙病婦買假藥酒 女掮客判1年2月

2017-10-30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市罹患腎臟病的郭姓婦人到醫院就醫時，遇到女子盧秀英前來搭訕。盧女佯稱認識專門治療腎臟病的醫師，帶她給一名自稱「李先生」看診，並佯稱含有野生金線蓮的高價藥酒有療效，說服病急亂投醫的郭婦購買。郭婦家人發現有異，報警處理，基隆地院日前違反藥事法等罪判處盧女有期徒刑1年2月。

檢警調查，60歲盧女今年1月10日上午，在某大型醫院搭訕郭婦，慫恿她給一名「李先生」診斷，經治療就能藥到病除；郭婦被盧女說服，跟著她到「李先生」的租屋處看診。

「李先生」檢查郭婦的指甲及眼睛後，佯稱必須喝使用野生金線蓮當藥引的藥酒治療，一甕4萬元。郭婦急於治病，表示願意購買，但身上現金不足，需回家拿錢。「李先生」還好心的請羅姓計程車司機幫她把藥酒帶回家，先收取2萬元的訂金，相約隔天再支付2萬元。

郭婦家屬聽聞，認為她遇到詐騙集團，便到住處附近的基隆市警四分局安樂派出所報案。警方受理後，派出幹員到兩人約定交付尾款的地點埋伏，逮捕收款的羅姓司機，循線逮到盧女，而「李先生」發現羅姓司機失聯，趕緊逃離租住處。檢察官訊後，依違反藥事法、醫師法及詐欺等罪將盧女起訴。

法官認為，盧女先前已有43次觸犯類似詐欺案件，前一次審理時予以緩刑盼其自新，去年6月緩刑才期滿，結果隔沒多久，她卻又犯案；盧女觸犯詐欺、藥事法等罪，便依刑責較重的藥事法，判處她有期徒刑1年2個月，不得緩刑。