「借5千元看病」 西裝男騙捷運客

2017-10-30

〔記者姚岳宏／台北報導〕利用別人善心詐騙，實在很離譜！62歲李姓男子在台北市各大捷運站尋找善心民眾，佯稱自己因糖尿病發昏迷，醒來時隨身財物及胰島素的藥都不見了，希望借錢搭飛機回高雄看病，日前有民眾借出5000元後發現自己被騙，氣的報警並把遭遇PO上臉書，警方上週循線逮人，警詢後依詐欺罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦。

佯稱因糖尿病昏迷 錢財不見

26歲張姓上班族說，本月初在國父紀念館捷運站，遇到一名穿著西裝、打襯衫，穿著頗為體面的男子，對方自稱從高雄來台北簽約，但有糖尿病的他因晚餐多吃一個蛋糕，導致血糖飆升，在公車上昏睡不醒，沒想到醒來後，他裝有現金、合約及胰島素用藥的公事包竟然消失不見。

此名男子表示必須趕到醫院打胰島素，但由於台北沒有病歷，得搭飛機回高雄；張男不疑有他，立刻去ATM領了5000元借給他，男子拿到錢後，還跟張男要了聯絡方式，表示隔天會再上台北完成簽約儀式，同時會把借款還他。

自稱隔天就還錢的此名男子從此人間蒸發，連留下的姓名、電話都是假的，張男上網一查，才發現此名男子騙錢紀錄一籮筐，理由都是假裝自己有糖尿病，藉此博取民眾同情；張男希望不要再有人受騙，除把被騙過程寫在臉書，也提供自己錄下的影像交給警方偵辦。

警方調查，涉嫌利用善心行詐的李男，有多次詐欺、侵占前科，至少已有張姓及另名廖姓男子遭相同手法詐騙得逞；但李男到案後卻頻喊冤，一再辯稱「我沒有騙人」，表示因張男等人的資料遺失，才無法聯繫還錢，一切都是誤會；由於被害人指證歷歷，警詢後將他移送地檢署偵辦。