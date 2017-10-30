約砲後挨告性侵 同買豆漿不起訴

2017-10-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小曼（化名）控訴網友何男強將她載進摩鐵性侵三次，事後新竹檢方發現何男明明是以6千元成功約砲，大戰三回期間還一同外出補充豆漿後續戰，全案不起訴！

小曼指控，網友何男去年12月在一家汽車旅館，利用她昏睡不能反抗之際，對她性侵3次得逞。小曼說何男以吃東西為由直接開往摩鐵，且一直盯著不讓她離開，眼神十分可怕，且動粗方式很恐怖，抓她抓得很緊，害她無法逃走。

何男辯稱是你情我意，因他有答應要給對方錢，但因身上錢不夠落跑，因此才被告。小曼坦承，第1次性交後，兩人一起離開摩鐵買早餐再返回，隔天退房後，也一起前往附近早餐店吃早餐。

檢方調查，何男曾LINE小曼「妳要陪我過夜嗎？我會把妳當女友」，小曼：「好啊！」何男：「我給你6千、夠嗎？你那附近有汽車旅館嗎？不用太好的，也別太爛，那我們開車去找！」等語，小曼：「只有飯店，你按警示燈吧、我要過去了！」檢方認為小曼顯然知道要跟何男去摩鐵過夜。

另外，小曼說她進房後在椅上休息，何男則去洗澡，因洗澡時沒關門且經由透明玻璃窗一直盯住她，並一直說話確保她沒走，但檢方認為假如何男確實要控制小曼，豈會一人進入浴室洗澡，而任由小曼獨自在外休息？況且何男裸身洗澡，倘小曼趁此機會逃走，何男也來不及穿衣追趕。

且小曼說遭第1次性侵後，兩人一同外出買豆漿，她留在車上，何男一人下車並用遙控鎖將車上鎖，因何男一直盯著她看，一點完餐就馬上衝出去盯著她，她才會無法逃走，然當地並非無人煙處所，縱使何男有盯梢行為，她下車求助亦非難事，很難想像小曼為何不對外求助，而仍一同返回摩鐵又遭性侵2次？最後全案不起訴。