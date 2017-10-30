男不滿機車被喬車位 飯店老闆被毆昏迷亡

2017-10-30

〔記者謝君臨／台北報導〕台中新瑞士大飯店76歲老闆羅文在，3年前為了替投宿旅客「喬」車位，動手挪了68歲鄰居汪德勝的機車，引發汪不滿，雙方爆發衝突，汪竟出拳毆打羅，導致羅重心不穩跌倒撞到後腦，翌年急救無效死亡，最高法院維持二審見解，判汪7年6月徒刑，全案定讞；民事部分，二審汪則判賠羅家屬共556萬7585元。

判決書指出，103年11月24日晚間6時許，羅、汪因投宿旅客停車一事發生爭執，汪竟出拳痛擊羅左眼3下，羅當場重心不穩往後跌倒，頭部撞擊地面，造成顱內出血、骨折，送醫急救後，羅因嚴重昏迷無法甦醒，仰賴呼吸器維生，隔年7月8日，羅因長期臥床，引發肺部感染致敗血症休克死亡；羅妻提起告訴。

判刑7年6月定讞

法院審理時，汪矢口否認犯行，辯稱他沒有動手打羅，當時羅與另一名房客在搬他的機車，他看到後出來制止，羅嗆聲：「土地不是你的」，雙方吵了1分鐘後，房客先開車離開，而後羅邊與他吵架、邊倒退回店門口，途中不慎跌倒，當時他試圖伸手抱羅，但羅太重了，2人抱在一起跌倒。

羅妻則證稱，案發時她人在飯店5樓，聽到爭吵聲探頭查看，親眼看見汪打了丈夫3拳，丈夫站不穩直接往後跌倒，當時她趕緊下樓並呼喊丈夫，汪則站在一旁冷眼旁觀，「連打電話叫119都沒有」。

警員也作證說，當時羅送到衛生所後，醫生說瞳孔一大一小，可能有腦震盪的現象；醫師則指出，羅左眼下擦傷約3公分，左上眼皮瘀血腫脹，枕部撕裂傷約2公分，當時病患說是被毆打倒地造成上述傷勢。

全案經台中地檢署對汪提起公訴，一審判汪7年6月，二審維持一審見解，認定羅的死亡與汪的攻擊有因果關係，考量汪迄今未曾向羅的家屬表達歉意，也未取得對方家屬諒解，駁回汪上訴，汪不服上訴最高法院也被駁回，全案定讞。