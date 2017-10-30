順手開走車 再開回 使用竊盜不起訴

2017-10-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黎姓男子見超商前保全公司的車子鑰匙沒拔掉，竟將車「順手」開回家，4個多小時後又開回超商附近停放，被依竊盜罪嫌移送，新竹檢方認為黎男並沒有將車佔為己有的犯意，屬於學理上的「使用竊盜」，與竊盜罪構成要件不符，全案不起訴。

警方調查，4月10日凌晨3點半，黎男在新竹縣竹北市光明六路某超商前，見一家保全公司所有小客車鑰匙未拔起，竟將車開走，保全員發現遭竊報警，當天上午8點多，車子就在同一條路被尋獲，全案依竊盜罪嫌移送。

黎男否認竊盜，辯稱他將車開回家後，早上睡醒就把車開回原處停放。保全公司說，當時專員將車停在超商前，鑰匙沒有拔進去買東西，車輛便不見，隔天早上車子在附近被發現，車內物品包括手機與公司資料等均無失竊，失竊地與尋獲地距離僅270公尺，步行約3分鐘。

檢方指出，刑法竊盜罪要件，除行為人必須有乘人不知，將他人財物移入自己支配管領下，還必須要有意圖為自己或第三人不法所有的主觀犯意。

倘無不法所有之意圖，取得他人之物為一時之用，即屬學理上所謂「使用竊盜」。

檢方認為，黎男因一時代步需求才開走車，用畢將車駛回原處，其所為固不可取，惟主觀上並無不法所有之意圖，不符合刑法竊盜罪構成要件，全案不起訴。