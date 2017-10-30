抱兒散步遇槍擊 試射子彈貫穿嬰臉頰

2017-10-30

父親右肩頸部隨後中彈

〔記者陳鳳麗／南投報導〕34歲男子魏志仁帶著土製獵槍，前天深夜到南投縣仁愛鄉的部落試槍，他朝寶特瓶打去，子彈卻射向60公尺外的路口，楊男抱著10個月大兒子散步行經，竟被擊中，子彈貫穿男嬰的臉頰，再擊中楊男右肩頸部，楊姓父子被緊急送醫救治，所幸至昨晚兩人已脫險，警方昨將魏男依殺人未遂和槍砲彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

婦聞巨響衝出 驚見夫兒中槍

楊男的老婆對魏男很不諒解，認為他不該在部落裡試槍，而當時魏射擊時發出巨大聲響，她一度以為有什麼東西爆炸，事發處就在住家附近，出來一看才知先生和兒子中槍受傷。

土製獵槍原要射寶特瓶

前天深夜10時，魏志仁帶著用4000元向仁愛鄉某原住民買的土製獵槍，到仁愛鄉中正村找住在部落的石姓友人。

魏男向石男展示獵槍，決定試槍了解性能，魏男在石男住屋外近30公尺的路上放置寶特瓶，將獵槍置於石男住屋前方的鐵網圍籬上，開火射擊一發子彈，子彈卻飛到60公尺外的L形路口，31歲楊男陪老婆回娘家住，當時正抱著10個月大兒子散步，子彈不偏不倚貫穿男嬰的臉頰，再射中楊男的肩頸，父子倆受傷，滿身、滿臉是血。石男火速打119報案，消防救護車將兩人送醫，至昨晚兩人已脫險。

警方逮捕魏男，他謊稱獵槍是在山上撿到，10多小時後才承認土製獵槍是買的。警方現場比對、模擬和測量位置，認為魏男誤射到楊姓父子的可能性極大，魏男在製作筆錄時，也對自己的行徑表示懊悔。

當地居民表示，魏男常上山找石男，懷疑他是之前常聚眾欺壓部落居民的一份子，這次竟在部落試槍，還打中人。