報案卻拒警進入 3個小時後驚見男屍

2017-10-30

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲信義路一處公寓5樓加蓋套房昨午火警，滅火後警消清理火場，在屋內床上發現一具男性焦屍。警方指出，火警前3個小時，住在此套房的魏男曾報案有人要侵入屋內，警方趕抵時，魏男又不願開門，之後卻發生火警，床上還出現一具身分不明的男屍，情節詭異，將聯繫魏男及28歲梁姓女友到案釐清，初步朝人為縱火偵辦。

警方調查，該套房3個月前由22歲張姓女子承租，張女認為空間太小，將套房讓給曾幫她搬家的36歲魏男居住；而有多項前科、近期才出獄的魏男與梁姓女友育有2子，將小孩托給家人照顧，2人同居在該套房，疑因魏男日前跟友人有3萬元債務糾紛，時常發生爭執，魏男也因此看女友不順眼。

昨午該處頂樓加蓋套房火警，消防人員滅火後清理火場，發現整張床燒毀，疑就是起火點，初步研判是人為縱火。警方指出，起火前3小時曾接獲魏男報案，急稱有人要侵入住宅，但到場後敲門詢問無人回應，回撥報案電話後，聽到魏男小聲回應：「我人在屋內，有人要闖進我家」，但他不開門，警方查看屋外狀況，未見破壞痕跡及可疑人士後離去。

男屍身分尚無法確認

鄰居表示，平時與魏男、梁女並無互動交談，但時常聽到屋內傳來激烈的爭執聲，發生火警前，樓上有拖動家具的聲音，隨後就聽到其他鄰居大喊「失火啦！」才發現是5樓發生火警，竄出濃密黑煙，也沒看到2人逃出。

警方表示，目前尚無法確認死者身分，現場附近的民宅監視器沒有錄影功能，巷口監視器並未拍到可疑人士，仍在持續連繫魏男及梁女到案，釐清起火原因。