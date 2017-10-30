深夜惡火鐵窗封死 1家4口慘死窗前

〔記者鄭景議／台北報導〕賴姓夫妻前晚帶兩名年幼子女參加萬聖節派對，晚間回到台北市社子4樓住處，昨凌晨3時許，賴家3樓疑電線走火，2樓鄰居聽見「劈哩啪啦」聲響，並聞到焦味，關總電源後，聲響沒消失，3、4樓是木板隔間，火勢延燒快速猛烈，賴姓一家4口驚醒，一度倚著臥室鐵窗呼救，住1樓的賴男父母不停哀求消防員「趕快救人」、「他們都還在裡面！」無奈鐵窗沒設逃生口，4人不幸葬身火窟，慘死在窗邊。
警消調查，賴男一家4口住延平北路五段83巷28弄內的公寓4樓，3樓是客廳及神明廳，賴男父母住1樓；死者為43歲賴珈宏、36歲妻子楊馨怡、7歲兒子及5歲女兒，楊女遺體被發現時，直接背坐在鐵窗上，其他3人倒在離她一公尺旁地上，起火點位置在3樓，初步研判，很可能是神明桌旁電線走火。
報案民眾稱，當時公寓3樓處開始冒煙，驚覺事情不對，正撥電話通報119時，火舌開始竄出，且越燒越大；附近鄰居說，一開始還聽到「救命」的呼救聲，但在消防員到達的1分鐘前，聲音就轉趨微弱、最後就消失了。
警消研判，賴家4口睡夢中忽遇祝融，出入口都被火勢封死，被迫逃至南側臥房，但臥房的鐵窗沒有緊急逃生口，無處逃生喪命；事後台電人員檢查，發現整棟樓的變電箱都已燒壞。
事發當時賴家兩老驚醒，衝到屋外，見到兒子及媳婦住處燒起，心急如焚，哭喊祈求「要平安啊」，聞訊趕至的賴男姊姊，也哭著抱住父親安慰「會救出來的」，但不幸還是發生。
消防局說，接獲報案時間為3時16分，消防車6分鐘內趕到，但起火公寓附近道路狹窄且複雜，大型消防車開不進去，改由小型車進入搶救。
木板隔間又無警報器
賴家3樓到4樓有自建的室內梯，造成煙囪效應，另3、4樓採木質隔間易燃，公寓西處鐵窗有逃生活門，但南處鐵窗沒有，另公寓內也未設火災警報器，都是悲劇發生原因。
消防局表示，因為夜深，民眾報案時間與真實起火時間有差距，消防人員抵達時，火舌早已竄出，迅速控制火勢並入場試圖搶救，仍然太遲。
鐵窗要留逃生柵門
消防局建議，加裝鐵窗不可封死，每一扇都要預留逃生柵門，危急時可以立刻打開，就算上鎖，鑰匙也要放在隨手可得處。