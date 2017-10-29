北中4屁孩 放鞭炮燒掉貨車 心情差從高樓丟水袋

2017-10-29

台中 闖禍快跑 留單車、背包

〔記者張瑞楨、吳仁捷／綜合報導〕1輛停在台中市西屯區台中果菜市場後方等待報廢的大貨車，27日晚間起火，波及市場內3輛小貨車與1輛機車，警方根據現場遺留放鞭炮跡證及3輛腳踏車與學童背包，查出是3名就讀國中、小學的小屁孩放鞭炮闖禍，警方將3人函送少年法庭審理，並通知家長與車主洽商賠償事宜。

新北 砸壞樓下鄰居5輛車

另一方面，新北市三峽也發生鋁罐、水袋等雜物由高樓丟下砸壞車輛案，警方查出是家住7樓的12歲國中生，因功課問題與母親口角，憤而朝窗外丟擲水袋、飲料罐發洩，國中生事後對於自己因心情不好砸壞他人車輛感到愧疚，少年母親也承諾會負起賠償責任，與5名車主和解。

台中市警第六分局西屯派出所前晚接獲火災通報，火勢先焚毀等待報廢的大型貨車，再波及市場內3輛小貨車與1輛機車。火滅後，警方發覺大貨車旁遺留有俗稱「水鴛鴦」、「沖天炮」的鞭炮與打火機，另有3輛自行車棄置大貨車旁，附近還有2個背包等物。

警方查訪附近居民，指稱起火前看見3個小孩子放鞭炮，調閱監視器查出是1名國中生、2名國小生闖禍。

警方調查，3人玩鞭炮引發大火，嚇得拔腿逃跑，連腳踏車與書包也不要了。警方深夜找到3人，均坦承貪玩惹禍，當時是把「水鴛鴦」丟到大貨車後方，沒想到引發火勢。