新竹消防員之死 空氣耗盡 疑冒險脫肺力閥出事

2017-10-29

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣消防員林永軒27日不幸殉職在昇陽光電公司的火場中，檢警初步調查，發現林永軒當時包含氣瓶（已沒氧氣）、面罩等裝備都在身上，但嘴部肺力閥脫落，研判因此被嗆昏送命。讓人不捨的是，林永軒最後的倒地處，距逃生出口僅約5公尺而已。

噪音蓋過警示聲

消防人員高度懷疑，林永軒的氣瓶快沒氣時，因現場噪音大，他未聽到氣瓶壓力表的殘壓警示聲響，沒能在氣瓶的空氣耗盡前及時撤出，最後只好在氣瓶沒氣下冒險取下肺力閥而發生悲劇。

檢警調查，當時林和同事兩人一組衝上3樓火場佈水線，同事擔任瞄子手，林是副瞄子手，但因3樓1500坪空間濃煙密布，現場指揮官決定先復電排煙，下令全員撤出，結果獨獨不見林永軒人影。同僚回去搜尋時，發現林趴在離出口5公尺、泡在救災的消防水中，拉起後，右胸口的救命器有正常發出警報和閃光，後背氣瓶和臉上面罩也都在，但肺力閥脫落。

檢警調查，林的口、鼻部位有明顯碳渣，研判肺力閥脫落是關鍵，而肺力閥脫落與他身上氣瓶沒氣的關聯性，已成調查重點。有消防員告訴檢警，氣瓶沒氣時如果不解下肺力閥可能導致窒息，但取下則可能因吸入濃煙被嗆傷。檢察官為求慎重，排定明天解剖詳查死因。

網購達人PO文要捐200萬元

因林永軒因公殉職，縣消防局已接獲善心人表達欲捐款，網購達人「486先生」也PO文公開宣布，要捐200萬元幫助永軒的父母。新竹縣長邱鏡淳、消防署長陳文龍、竹縣議長張鎮榮、縣議員甄克堅等人昨陸續前往弔唁。