埋名嫖5年 醫師付她1400萬風流費

2017-10-29

再遭索千萬元「退休準備金」

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓眼科醫生宣稱結識黃姓賣淫女，為保密嫖客身分，陸續給黃女1400萬元，去年卻遭黃女逼簽「退休準備金」1000萬元支票，吳事後提出確認債權不存在之訴；黃女否認是應召女，自稱經營車行與吳認識，吳因為欺騙她的感情而支付1000萬元分手費。士林地院認為兩人身分不重要，重點在吳開支票給黃的行為屬贈與，黃女沒收到錢之前，贈與都可撤銷，判吳男勝訴。

法官：贈與行為 未支付可撤銷

吳男表示，2005年間看到汽車雨刷夾著色情廣告，好奇致電，與年近40歲的黃女因性交易認識後，兩人維持5、6年性交易關係，黃女後來發現他是醫生且已婚，竟以告知其妻要脅索錢，他心生恐懼只好同意，到2015年已交付超過1400萬元封口費。

吳指控，黃女2016年又脅迫他需從2017年6月起，每年匯款100萬元「退休準備金」直到她結婚為止，他開了10張100萬元支票，雙方簽訂協議書，但協議書無意間被老婆看到，全案曝光。

吳男主張，兩人形同「婚外情包養關係」，協議書違反公序良俗無效，交付的支票在民法上屬贈與，錢尚未匯到黃女戶頭，要求撤銷贈與。

女：離婚與他交往 非性交易

黃女說，吳當初吹噓是眼科名醫及黃金單身漢，她後來離婚與吳交往，兩人還訂有「交往期間，不得懷孕」協議，她後來得知吳已婚，決心分手，是吳自覺虧欠主動給補償金，事後卻反悔並捏造性交易一事。

吳透過律師表示，當時害怕事情曝光，才會忍受對方脅迫，他已付出慘痛代價，為過錯感到後悔。黃女透過律師批評吳男欺騙她的感情，將提上訴維護權益。