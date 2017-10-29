女大生捲三角戀 悍女衝校園扯髮撞牆噴膠

2017-10-29

撂4人堵人 幫閨密出氣

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中科技大學前晚發生疑似三角戀導致的校園暴力事件，江姓女子懷疑同校張姓女學生搶她的男朋友，向莊姓女子訴苦，莊女替朋友出氣，率4人闖入校內，在教室外面拉扯剛下課的張女頭髮，把張女拉去撞牆，再對張女頭部壓噴瞬間黏著劑後逃逸，造成張女頭髮沾黏、頭部與頸部灼熱紅腫。台中科大主任秘書鄭瑞昌說，張女傷勢無大礙，但受到驚嚇，將給予輔導，並加強校園安全維護；警方將動手的莊女等2人依傷害罪嫌函送法辦。

頭髮、頸部沾三秒膠

台中市警局二分局育才派出所調查，22歲江女懷疑19歲張女搶她男友，向22歲好友莊女訴苦，莊女於27日晚間7時帶著友人鄧姓少女及另外1女2男，共5個人進入台中科大，在教室外「堵人」，下課鐘聲響起，張女走出教室，莊、鄧動手強拉張女頭髮，抓她去撞牆，2名男性朋友雖勸阻，但強悍的莊女與鄧女再對張女頭髮噴類似三秒膠的黏膠後，5人才迅速逃離。

嚇壞了 還好無大礙

學校先將張女送到校內健康中心，電請救護車送醫及報警，張女頭部紅腫，頭髮與頸部沾到黏膠，就診後由教官與家長陪同到育才所製作筆錄。警方傳喚5人追查，莊、鄧承認「氣不過」幫朋友教訓張女，另3人有勸阻。

警方也傳喚三角戀的當事人之一江姓女子，釐清是否教唆傷害，江女承認向莊女訴苦，也知道莊女要帶人去找張女談判，但不知莊、鄧會動手施暴。