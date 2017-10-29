美懸賞4500萬戀童狼 藏北市安親班

2017-10-29

〔記者蔡亞樺、邱俊福／台北報導〕擁有台灣與美國雙重國籍的盧姓男子，2002年2月曾在美國犯下性侵幼童案，據美方發布的通緝資料顯示，受害人是一名14到16歲的網球學生，盧男被判處監督治療，並列為高風險再犯；有民眾發現，盧男由美返台後，在北市安親班任教。北市教育局昨晚證實，本月25日接獲通報，初步調查發現盧男是信義區某補習班鐘點教師，已將該師通報至不適任教育人員系統。

擁台、美雙重國籍 逃回台

「西雅圖時報」2006年報導，盧男棄保潛逃出境回台，遭美方懸賞150萬美元，折合約4500萬台幣。

安親班臉書 與生密切互動

有民眾向媒體投訴，指盧男回台後在安親班任教，該安親班臉書專頁上，有多張盧男以「全美語外師」名義出現的照片；盧男教英文，也帶學生做廚藝，及參加該安親班在動物園舉辦的戶外活動，與學生互動密切。

據媒體報導，依華盛頓州法院相關犯罪紀錄文件，盧男犯下兒童性侵案於2004年被判刑確定，2005年又遭舉發持有兒童猥褻物品，警方在盧男電腦D槽內搜獲大量兒童性侵影片，盧男雖否認，但在華盛頓州只要持有兒童色情影片就已違法，因此又遭起訴。

北市教局：通報永不適任

台北市教育局昨晚表示，已獲報並聯繫補習班查證，26日函請補習班確認該師資料，並依「補習及進修法」第9條第6項規定，短期補習班的教職員工有性侵害、性騷擾、性剝削，經判刑確定或通緝有案尚未結案者，應予解聘或解僱。

教育局指出，盧男於國外因涉性侵害犯罪遭通緝，補習班應予解僱，也將通報至教育部短期補習班不適任人員專區，以防範在其他補習班任教。

曾被檢舉 認僅涉境外性騷不起訴

刑事局表示，新竹地檢署104年也曾接獲民眾檢舉，檢方發交刑事局協助調查，警方透過司法互助取得盧男犯行，因台、美沒有引渡條款，且盧男在境外的犯行為性騷擾等狀況，依我國刑法第7條規定，所犯案件本刑不到3年以上不加以追訴，因此檢察官將盧男不起訴處分。