居士接孫子鬧空城 上億佛寺離奇燒光

2017-10-29

鎮寺之寶也遭焚毀

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉北河村山區「釋迦牟尼佛寺」，前天發生大火，離奇的是，一夜之間2000多坪的6層樓寺廟大樓付之一炬，完全沒人知道，價值900萬元的鎮寺之寶「千手翡翠觀音」也遭焚毀，總損失逾億，直到昨天上午一名居士上山，才驚見整座大殿被燒掉。

住持：人平安就好

由於前天寺內師徒及人員均赴台中參加法會，所有人都避過一劫，開山住持妙元師父說：「佛祖保佑，人平安就好。」

北河村長劉永錦說，佛寺位處釋迦山的山頂山窩處，離最近民宅住家約1公里，入夜後人跡罕至，前晚火警發生時，山下有居民聽到劈啪聲響，也有聞到空氣中瀰漫的燒焦味，但沒有人發覺山上有火光，沒想到竟是佛寺火警。

釋迦牟尼佛寺大殿是6層樓的鋼構鐵皮建築，寺內有地藏王、千手觀音寶殿及共修禪房、掛單廂房等，內部陳設全被祝融吞噬；其中，當初斥資900萬元、從中國廣東迎回的鎮寺之寶「千手翡翠觀音」也全毀。

舉寺外出參加法會

妙元師父表示，這兩天佛寺在台中道場辦理法會，前天中午他帶著寺內20多名徒弟前往，佛寺留1名在家居士協助看管，這名居士前天傍晚下山接孫兒放學，留在市區家中過夜，直到昨天早上上山，發現整座大殿被燒毀，趕緊通知他，他昨早從台中趕回。

6層樓燒毀 無人知

苗栗縣消防局表示，佛寺發生火警時未接獲報案，昨天上午才接獲通報，消防分隊前往了解，佛寺內部陳設燃燒殆盡，研判內部已無有利助燃的物品，因此火勢自然熄滅，現場僅存餘燼，已交由火災鑑識人員採證，不排除電器走火造成。

村長劉永錦說，佛寺與鄰和睦，22日才席開百桌，熱鬧舉辦重陽千歲宴活動，招待約800名獨居老人、寒士及70歲以上長輩，地方昨天聽聞火警都很錯愕。