超敬業清潔工 被搶沒報案趕上班

2017-10-29

騎單車遇飛車搶匪

〔記者王捷／台南報導〕洪姓女子在醫院當清潔工，每天準時騎腳踏車上班，10月初上班途中不幸遇到飛車搶奪，放在車籃的皮包遭搶，損失300元；洪女雖飽受驚嚇，但第一時間想到的是「上班不能遲到」，竟馬不停蹄地繼續趕往醫院，打卡確認準時到達後才報案。警方昨天逮獲搶匪，洪女在丈夫陪同下前來指證，警方直呼「她真的好敬業！」

30多歲的洪女，14年前與當鐵工的丈夫結婚，為了撫養兩個孩子，不讓丈夫經濟壓力太大，因學歷不高，今年3月決定應徵清潔工，減輕家裡負擔。

心想上班不能遲到

洪女清潔工作的月薪只有2萬1000元，工作時間從早上7點到下午4點半，雖然辛苦，但她珍惜工作機會、責任心重，並擔心遲到會被扣錢，工作7個月來，每天趕早上班，兢兢業業、從沒遲到。

忍受驚嚇繼續趕路

洪女說，10月5日早上6時許騎腳踏車上班時，遇上林姓搶匪騎機車飛車搶奪，她雖遭搶、幸沒摔車，只是當場受到很大驚嚇，回過神後首先想到、且最令她擔心的是「快遲到了！」而非報警，加上皮包內只有300元及一張超商儲值卡，當下決定繼續踏著腳踏車趕路上班。

護理長拉她去報案

護理長得知洪女被害，拉著洪女報案，她堅持要打完卡後才報案。警方循線查出林男涉案，林因缺錢買毒行搶，還在台南市區偷了4輛機車，犯案後躲到高雄，昨遭警方逮捕。

洪女到台南市警三分局指認搶匪時，看著林男不覺得生氣，反而說「搶到我很倒楣，因為我沒有什麼錢」，她希望林男能改過向善、好好做人；警方覺得洪女不僅工作認真敬業，她善良的心地更是難能可貴。

洪女的清潔公司主管說，洪女平時負責醫院病房整床及支援相關清潔工作，工作態度積極、認真負責，與同事相處融洽，急診室的護理師都很喜歡她。