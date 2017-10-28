庭長詢問受害少女 不顧在場性侵被告

2017-10-28

〔記者項程鎮、黃捷、楊國文／綜合報導〕司法院法官評鑑委員會昨天一連對高等法院2位法官做出評鑑，其中高院庭長郭玫利審理性侵案時，不顧社工勸阻，在被告林姓男子面前，訊問隔離室的被害少女，司改會將郭送請評鑑，法評會認為郭的作法不當，但考量少女曾和林男同居交往並發生性關係，彼此關係密切，郭未造成少女危險或損害她的權益，決議要求郭多加注意。

另件評鑑案對象是高院民庭法官李昆曄，被指2014年起連續2年辦案延遲，且宣判後未如期交付裁判書，高院主動交付評鑑，法評會考量李以前辦案情形良好，後因家庭遭遇重大變故且健康出問題，非故意延遲辦案，未具體建議評鑑處分，直接送交司法院人事審議會審議。

司院評鑑 要求法官多加注意

昨天評鑑結果公布後，郭玫利未接電話，李昆曄已申請獲准留職停薪照顧親人，2人都連絡不上，高院表示尊重法評會決議、不便評論決議內容。

民間司改會執行長高榮志律師表示，郭玫利案反映出社工在司法上遭遇的困境，以及法官的傲慢，但法評會竟認為情節不算重大，這也是讓民眾不信任司法原因之一，應該改進。高榮志說，李昆曄案是高院自行送審，代表連內部都認為情節重大，顯然已不適任，在不剝奪李法官工作權的考量下，應調任非審判的工作。