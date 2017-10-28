21歲消防員殉職 護理師女友醫院淚崩

2017-10-28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區昇陽光電工廠昨發生火警，新工消防分隊21歲消防員林永軒在搶救過程中，被同事發現倒地，救出時已無呼吸心跳，送湖口仁慈醫院搶救不治。在同家醫院當護理師，已論及婚嫁的呂姓女友，被林永軒同事急叩到急診室，當場淚崩，場面令人鼻酸。

與女友已論及婚嫁

新竹縣消防局長孫福佑表示，林永軒被發現時，戴著面罩、背著氣瓶，裝備都正常，事後檢查氣瓶已沒氣，但無法推論案發時情形，是身體因素還是裝備等其他原因造成憾事，尚待調查確認，但消防局會以因公殉職呈報撫卹。

現場消防隊員說，當時火場內正在排氣，濃煙密布、聲響很大，加上情緒緊張，救命的警示器等裝備在當下是否正常或能否接收到，事後恐難以推斷。

孫福佑說，2時許，從火場撤退，赫然發現少一個人，再進去尋找，卻在距離入口不到5公尺處發現林永軒趴在地上已休克，警示器作響，隨即拉他出來送醫。院方表示，林永軒有吸入性嗆傷，確切死因有待解剖釐清。

廠房起火 造成1死13傷

林永軒被送進急診室時，在仁慈醫院護理之家當護理師的呂姓女友接到通知趕來，悲慟不已。家屬昨晚也從台南北上，在呂女陪同下到殯儀館，難過得不斷痛哭。

新竹縣消防局表示，昨天中午獲報昇陽光電發生火警，廠房建築物共7層樓，分1、2廠，起火處位於1廠4樓A2區生產區，3樓共有4個生產線，其中一個生產線起火；員工表示是冷凝機起火，延燒生產線旁的化學物質。火警另造成13名男性員工吸入性嗆傷，1人留院觀察，餘已出院，起火原因待查。