惡雇主毒打 失聯移工自首喊救命

〔記者陳薏云／新北報導〕南投縣陳姓檳榔葉業者長期透過蔡姓男子仲介失聯移工，處理檳榔荖葉工作，但陳男讓移工擠在窄小的貨櫃屋內生活，還經常不人道扣薪，甚至持鐵棒毆打移工，讓移工連夜跑到移民署新北市專勤隊求救，哭喊：「救我！我的老闆一直打我！」專勤隊會同警方逮捕陳、蔡兩人，依違反人口販運防制法及就業服務法送辦，陳訊後以10萬元、蔡2萬元各獲交保。
專勤隊調查，54歲陳男在南投縣埔里鎮山區種植檳榔葉，因俗稱「荖葉」的葉子分類工作相當耗體力，陳男透過59歲蔡男仲介3、40名失聯移工工作，但陳讓4、5名移工住在農地旁的3坪貨櫃屋，還設有扣薪、密碼鎖門禁等不人道規定，一名男移工做20天後遭解僱，討薪時還被陳男持鐵棒毆打到倒地不起，一旁女移工不斷哭喊「老闆對不起」、「不要打了」，陳男仍不願停手。
22人擠埔里山區工寮 見警流淚
3名遭毆打的移工負傷逃出，連夜搭車北上向新北市專勤隊報案，3人一進專勤隊就哭喊：「我逃逸要自首，我老闆每天都打我！」專勤隊在臉書的移工社團內，發現陳男打人影片，只見陳男不斷怒罵移工「混蛋」、「跪下」，還威脅移工「叫警察來抓你們」，並持鐵棒、木棍等物毆打移工，有人痛得在地上哀嚎，有的則跪下求饒。
26日清晨5時許，專勤隊會同南投地檢署、南投縣刑警大隊拂曉出擊，映入辦案人員眼簾的就是髒亂的居住環境，與現場22人的無助眼神，不少移工看到警察還當場感動流淚。
警方清查，現場共有印尼籍13名失聯移工及9名觀光簽證逾期者，員警同步扣得打人的鐵棒木棍、監視器主機及現金57萬2000元等證物；專勤隊暫將22名印尼人收容安置，持續過濾有無涉入人口販運、勞力剝削等情事。