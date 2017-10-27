運將載到怪怪男 事後報警逮車手

2017-10-27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕小黃立大功！計程車司機搭載王姓、黃姓2名男子，發現2人一上車就猛打電話且言詞閃避，研判是車手，等2人下車，運將立即報案，並告訴警方，男子手臂上有刺青，順利協助警方逮獲車手。

王姓、黃姓車手昨從彰化田中搭計程車到虎尾鎮中正路下車，2人下車後，運將發覺他們言行舉止怪異，向警方檢舉，並提供車內監視器，其中一名男子手臂上有刺青，成為明顯標記。

警方掌握2男外觀展開查緝，其中王男因大熱天穿黑色厚外套，又戴黑色運動帽，在路上行走相當怪異，虎尾派出所所長鄭智仁及員警蔡明紘一發現就將他逮捕，在他身上查扣現金6萬元、一疊提款卡及被害人身分證。

王男剛滿18歲，坦承今年9月才加入車手行列，每月領2000元零用錢，昨上午在田中領出6萬元，準備再到虎尾「辦事」，中午想吃麥當勞，才和黃男分道揚鑣，未料還沒吃到麥當勞就被捕。

警方調查，王男雖年輕卻有2項前科，都是擔任車手頭頭，顯見已是老手。 另名黃男則走到和平路一家小吃攤吃蚵仔麵線，被虎尾分局員警張乃仁發現，重逾90公斤的黃男被張員壓制在地，員警發現黃男崇拜「三國演義劉關張」，身上刺青全是三國人物。

警方查扣6萬元現金及一疊提款卡，訊後2名車手被依詐欺罪嫌移送。

協助破案的運將說，2男一上車就一直打電話而且言詞閃避，研判應該是車手，還故意和2男聊天詢問職業，2男回說是「做保險」，但看起來根本不像，等2男下車就直接報警。