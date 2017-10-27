嗆法官不敢判死 殺妻男果真逃死

2017-10-27

〔記者項程鎮／台北報導〕家暴男子施信誠，懷疑妻子有外遇，竟當眾以行刑式手法槍殺妻子，還要小姨子不要出庭，並撂話「不然我一定打死妳」，法庭上還嗆法官不敢判他死刑，一、二審皆判施無期徒刑，最高法院昨維持二審見解，施信誠確定逃過一死。

「未完全喪失人性」

最高法院認為，施信誠素行不良、多次對妻子施暴、犯罪手段凶殘，不過他的殺人動機是感情因素，和怨恨妻子自行墮胎，與無理由故意殺人不一樣，而且他行凶前仍對妻子有感情依戀，期待挽回婚姻共同生兒育女，也沒濫殺犯案現場目擊者，並未完全喪失人性，因此判處無期徒刑。

施信誠被高等法院提訊時，雙手合十在媒體前深深一鞠躬，表達悔意，但他的小姨子曾出庭痛批，他當庭道歉是演戲，仍希望判他死刑。

現年46歲的施信誠住彰化，婚後常因瑣事暴怒，對妻子施暴，前年涉性侵案被羈押。

施信誠出獄後，多次傳簡訊求妻子回家未獲回應，得知妻子在汐止的寵物店工作，隨即北上找人，他懷疑妻子外遇、做人工流產，去年3月持槍赴寵物店談判，交談短短17秒，就朝妻子眉心開槍，妻子當場慘死，施逃亡5天後投案。

偵審期間，施男辯稱是在拉扯時，「不小心」擊發，曾哭說很愛妻子，並在看守所內抄佛經打算燒給妻子，但開庭時卻嗆聲「她再活一次，我再殺她一次！」甚至對妻子娘家所委任的律師比出開槍手勢，嗆小姨子若敢出庭，「我一定打死妳！」

一審期間，施男還嗆聲法官「想判死刑，你也不敢」，不過一審認為，施男因感情因素才痛下殺手，與無端殺人有「一線之隔」，故判無期徒刑。

高院審理時，施男改口道歉表示「我錯得很徹底，十二萬分對不起，我知道原諒要很大勇氣，我不奢求妳原諒」，但小姨子不領情，高院仍判他無期徒刑，上訴後，昨被最高法院駁回定讞。