買凶殺警 竹崎鄉長判15年6月定讞

2017-10-27

〔記者項程鎮、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕嘉義縣竹崎鄉長王焜弘懷疑前妻與警察林進忠交往，僱用殺手槍殺林進忠，一審判王無期徒刑，二審台南高分院改判15年6月，上訴後，最高法院昨維持二審見解，依殺人等罪判王焜弘15年6月徒刑確定。

王焜弘擔任竹崎鄉長任內，因與嘉義市警察局保安隊警察林進忠是同鄉，兩人互為好友，王焜弘欲與前妻官珈羽復合，卻發現林與官女交往，心生不滿，提供200萬元酬金，透過表弟黃俊源委託缺錢的昔日獄友劉瑞堂，於去年1月29日，在林妻開設的藝品店殺害林進忠，由劉的兒子劉家瑋開車接應；黃俊源則在高雄市澄清湖風景區交付酬金，劉將其中150萬元轉交兒子。

案發後，王焜弘的前妻到法院作證時表示，她和王焜弘25年婚姻過得不愉快，因王在婚後一年即外遇不斷，且王很會吃醋，不喜歡她跟異性太靠近，被害警員林進忠在她離婚後，關心安慰照顧她，兩人才會交往。

王焜弘應訊時，坦承有過兩段外遇，小三是當鄉代時的女助理，小四則是女秘書；王還透露，離婚後曾求神問佛，「得知」官女不僅在婚姻存續中就有多次出軌紀錄，甚至挪用公司資金1500萬元為男方置產，讓他心痛不已。

最高法院認為，王焜弘利用劉瑞堂因通緝逃亡急需用錢，找劉行凶，後來王以2500萬元與被害人的家屬和解，合議庭考量家屬選擇原諒他、同意給他自新機會，維持二審刑期定讞。

其餘共犯部分，王焜弘的表弟黃俊源判刑13年6月、槍手劉瑞堂判15年、劉的兒子劉家瑋判7年，提供藏匿處的共犯羅智鴻判7月，全案確定。

林進忠的妻子昨表示，她相信司法會還一個公道的，終於等到了。林妻說，經過1年多的內心煎熬，選擇放了別人，等於放了自己，只希望做錯事的人能知道，錯了就是錯了，無法回頭，做錯事的人，終究要面對自己的良心。

依法解職 嘉縣府將派員代理

嘉義縣政府民政處長陳宏基表示，停職中的竹崎鄉長王焜弘涉案被判刑定讞，將依地方制度法解除鄉長職務，其遺留任期未滿2年，依規定不用補選，將由縣府繼續派員代理。