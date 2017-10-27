鬱父投海 女兒拉不住險陪死

2017-10-27

父稱要帶她找已過世祖母

〔記者王捷／台南報導〕63歲失業、離婚的陳男，與讀高三的17歲女兒相依為命，陳男日前幫女兒請長假，陳男昨疑因心情不佳，跟女兒說，要帶她去找祖母（已過世），孝順的女兒於是陪他去台南安平觀夕平台海邊散心，未料陳男直接走入海中，女兒拉也拉不住，熱心民眾將父女拉上岸，不過陳男已無呼吸心跳，女兒幸運獲救，陳男昏迷指數3，家屬決定放棄急救。

警方調查，陳男家住台南，當地里長說，陳男與妻子已離婚，父女倆住在大樓，陳男平日不與人打招呼，好像沒有工作，女兒念高職，陳男的大哥在中國工作，大嫂在高雄。

陳男的女兒所就讀的學校指出，陳女念高三普通班，陳男前陣子替女兒向導師請了長假，表示打算帶女兒去中國讀書，直到記者轉述，才知道陳男帶女兒去海邊。

有目擊者向警方供稱，父女倆在安平觀夕平台海面載浮載沉，當時陳女緊抱陳男的雙腿，她隨即下海將父女拉上岸，救護人員抵達，邊急救邊將陳男送醫 。

警方轉述，陳女受驚嚇無法言語，等陳女情緒稍微平復，她說，父親一早就拉著她，說要去找祖母，豈料到了海邊卻往海裡走。家屬對於陳男為何要去海邊並不清楚，陳男獲救後，昏迷指數3，家屬決定放棄急救。

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