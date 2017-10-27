風管斷裂噴飛 工人救同事 遭擊頭慘死

2017-10-27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里工業區一家鍛造工廠的熱鍛機，昨天運作時，連接飛輪的風管突然斷裂，45歲許姓工人臉部、眼睛被風管接頭擊中，嚴重撕裂傷，59歲的劉姓資深員工急著上前救人，未料也遭風管接頭連續打中頭部，顱骨破裂當場死亡；市府勞工局昨展開調查，已勒令工廠停工並開罰。

風管鋼接頭甩動如奪命錘

工安意外發生在昨天上午8點半左右，大里工業區一家鍛造工廠內，1部氣動式熱鍛機作業時，連接飛輪的風管出現漏氣，許姓員工前往檢修時，風管突然從進氣口處斷裂，許男臉部遭風管鋼接頭擊中，滿臉鮮血。

劉姓工人見狀，急著上前救人，也被四處甩動的風管鋼接頭連續擊中頭部，造成顱骨破裂、腦組織外溢，當場死亡。

資深老員工 已在工廠31年

消防人員將臉部嚴重撕裂傷，眼睛和嘴巴也受傷的許男送醫，所幸許男意識清楚。

據了解，劉男在工廠已31年，是資深老員工，昨一早7點多，如同往常從太平家中到大里工廠上班，卻為了救同事發生意外，家人接獲通知趕到工廠都不可置信，悲痛不已，因現場無監視器，希望檢警查清楚事發經過。

中市府：正確步驟先斷電

台中市勞動檢查處派人到工廠調查，市府勞工局已勒令業者停工，對於違反職業安全衛生法，導致人員傷亡部分，將核處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中市勞工局勞動檢查處長邱怡川提醒，若出現類似狀況，正確步驟是先斷電，並確認機台停止運作後，再進行後續處理，且斷電後也要將開關上鎖，或掛上牌子提醒，避免不知情員工再次啟動，造成維修人員受傷。