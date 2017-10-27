江欽良曾追隨頭號殺手 「更生後」常往來政治人物

2017-10-27

〔本報記者／綜合報導〕南投聞人同時也是藝人「小潘潘」丈夫的江欽良，地方慣以「江董」稱呼，年輕時曾是10大槍擊要犯「黑牛」黃鴻寓的左右手，犯過殺人等30多項前科，2002年假釋出獄後，因與吳敦義、李朝卿同遊峇里島，後又擔任「李朝卿競選兄弟姊妹後援會」會長而聲名大噪，他與「小潘潘」結婚後，經營「寶島時代村」，營造關懷弱勢形象，但常被傳說介入選舉，地方褒貶不一。

52歲的江欽良是南投縣草屯人，10幾歲出道就和軍火販子許金德、盧照琴等走私大批軍火，曾殺害彰化角頭張坤保及雲林縣議員林棋棟，還被10大槍擊要犯之一的「黑牛」黃鴻寓吸收為左右手，後因槍殺林棋棟被捕入獄，因病戒護就醫時，同夥擊昏戒護人員後，江某被劫走。

脫逃期間江某仍犯下多起恐嚇暴力案件，於1990年落網再度入獄後，仍在獄中遙控槍枝買賣、債務處理。

小潘潘夫 殺人、恐嚇…前科30多項

其個人共犯下包括殺人、恐嚇、妨害公務、結夥搶劫、竊盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，共有30多項前科，2002年因前總統陳水扁特赦假釋出獄。

與吳敦義同遊峇里島 地方褒貶不一

江欽良假釋後以商人姿態出現，先後在草屯、埔里經營觀光夜市，也捐款辦慈善活動，卻也常有傳言他介入選舉，從縣市長到農會選舉，而他最受矚目的莫過於2009年擔任李朝卿競選兄弟姊妹後援會會長，當年也被週刊報導2008年與吳敦義、李朝卿等人同遊峇里島，吳敦義解釋此事說出「更生人」的名詞。

江欽良與「小潘潘」結婚後，經營寶島時代村，更力圖扭轉形象，今年草屯鎮農會選舉競爭激烈，過程中傳出「挑戰派」被人跟蹤、理事簡峻庭被打，儘管都有人承認「就是我做的」，但仍有不少人懷疑與江欽良有關，讓他常在公共場合說「連不認識的人都要說是江董的細漢仔」。